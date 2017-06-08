75-летний пенсионер может не доехать до Мекки на своем велосипеде

75-летний пенсионер из Чартакского района Наманганской области Узбекистана Хусан Хаджибаев, отправившийся из Узбекистана в хадж на велосипеде, может не добраться до Мекки. Он сообщил, что намерен добраться до границы Туркменистана к вечеру 7 июня или рано утром 8 июня. В разговоре с ним «Озодлику» стало известно о том, что в паспорте пенсионера нет визы Саудовской Аравии и других стран, необходимых ему для того, чтобы доехать до Мекки.

Пенсионер из Чартакского района Наманганской области Узбекистана Хусан Хаджибаев на велосипеде отправился в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. 6 июня в беседе с репортером «Озодлика» он сообщил, что в настоящее время находится в пути в Бухарской области.

75-летний Хусан Хаджибаев отправился в путь на велосипеде 2 июня. Он сообщил, что намерен добраться до границы Туркменистана к вечеру 7 июня или рано утром 8 июня.

Во время разговора с репортером «Озодлика» стало известно, что пенсионер Хаджибаев не получил въездные визы в Туркменистан и Иран, через эти страны пролегает путь в Саудовскую Аравию. По его словам, на руках у него только «выездная виза» Узбекистана, которая позволяет посещать другие страны.

Однако пенсионер уверен, что пограничники Туркменистана, Ирана и Саудовской Аравии не станут препятствовать ему и пропустят через границу.

В сентябре 2016 года Хусан Хаджибаев отправился в путешествие на велосипеде в Самарканд, чтобы почтить память первого президента Ислама Каримова. Пенсионер тогда проехал более 500 километров до могилы главы государства, чтобы прочитать молитву. Пользователи Facebookа сравнили его поездку с «малым хаджем» и подарили ему новый велосипед.