Опрос: 60 процентов украинцев против блокировки российских соцсетей

Более половины украинцев – 60 процентов – не поддерживают блокировку российских социальных сетей на территории страны. Это следует из результатов опроса Центра социальных исследований «София». В поддержку блокировки, по данным Центра, выступили около 25 процентов граждан Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая продлил санкции в отношении России. В санкционный список при этом попали соцсети Mail.Ru Group «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса». Сам Порошенко ранее заявлял, что украинский народ «способен прожить» без подконтрольных ФСБ России социальных сетей.