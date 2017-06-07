Турист из Казахстана задержан узбекскими спецслужбами из-за экстремистских роликов в мобильном

В Узбекистане 37-летнему казахстанцу Виталию Ненченко грозит минимум 5 лет заключения за якобы хранение экстремистских материалов. В конце мая мужчина с супругой Тамилой Бекшеневой и дочками поехал в соседнюю страну навестить родственников жены и посмотреть красоты Ташкента, Самарканда и Бухары, но на границе его арестовали – в телефоне Виталия узбекские пограничники обнаружили ролики, которые посчитали экстремистскими, передает телеканал КТК.

Больше недели Виталия удерживают узбекские спецслужбы из-за двух роликов в его мобильном телефоне, которые показались им сомнительными. Пока правоохранительные органы Узбекистана разбирались в недоразумении, телефон изъяли, а Виталия отпустили, говорит супруга Виталия. Супруги продолжили свое путешествие по городам Узбекистана. Однако через несколько дней мужчину вновь вызвали на «беседу». «Мы просто ходили и ждали. Нам просто сказали: заплатите штраф. Мы в это поверили. А потом, 28 мая, его вызвали якобы на разговор с прокурором. И уже оттуда он позвонил мне и сказал: ищи адвоката и приезжай ко мне», – говорит Тамила Бекшенева.

В итоге казахстанца обвинили в провозе через границу экстремистских материалов и задержали. С тех пор Виталий Ненченко находится под стражей.

Сейчас казахстанец арестован, к делу уже подключились дипломаты.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда иностранцев, и в частности, граждан Казахстана задерживают в Узбекистане за обнаруженные в их гаджетах видеоролики.

28 июля 2016 года в аэропорту Ташкента был задержан 28-летний житель Сайрамского района Южно-Казахстанской области Вахиджан Ниязов, который прибыл в Узбекистан из Южной Кореи. Ниязова обвинили в попытке ввоза в страну запрещенные материалы религиозного характера. Ему было предъявлено обвинение по 246-1 статье УК Узбекистана. Вахиджан Ниязов содержался под арестом 3,5 месяцев. Дело казахстанца было передано в суд, но ему удалось выйти на свободу, так как к нему применили амнистию, которую узбекские власти приурочили ко Дню Конституции 12 октября.

В 2012 году еще один гражданин Казахстана Ермек Кушмагамбетов был задержан на узбекско-казахской границе. Узбекские правоохранительные органы заявили, что религиозные материалы, обнаруженные в его планшете, носят экстремистских характер. В результате, Кушмагамбетов был приговорен к 5 годам колонии.

26-летний гражданин Казахстана Акмаль Расулов, который ездил из Чимкента в Ташкент по торговым делам, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Узбекистана 30 марта 2016 года по подозрению в причастности к контрабандному делу.

В приговоре, который был вынесен 21 июля прошлого года Куйичирчикским районным судом по уголовным делам, говорилось, что гражданин Казахстана Акмаль Расулов «умышленно пытался провезти» на территорию Узбекистана запрещенные материалы религиозного характера.