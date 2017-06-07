Аблязов заявил, что ему «все равно», какие решения выносит суд в Казахстане

Живущий за рубежом бывший глава БТА Банка Мухтар Аблязов, позиционирующий себя оппонентом президента Казахстана, заявил в комментарии «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода), что ему не интересны решения казахстанского суда. Сегодня суд в Алматы приговорил Аблязова к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества, назвав его виновным в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, крупных хищениях и незаконном использовании средств банка. По приговору суда, Аблязов лишен права занимать должности в банковском секторе сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 300 месячных расчетных показателей (около 2100 долларов США). В суде Аблязова защищала адвокат Анжелика Ажигулова, которую назначило государство. После оглашения приговора Ажигулова сообщила журналистам о намерении оспорить приговор в апелляционной инстанции. По утверждению Аблязова, назначенный адвокат не выходила на связь с ним.

– Я хотел бы посоветовать так называемому моему адвокату не тратить силы, потому что все равно никто этому решению суда не поверит. На Западе эти решения не действуют. Мне просто все равно, какие они решения примут. Потому что суд этот фальшивый, – сказал Аблязов в комментарии Азаттыку.

В рамках этого дела о предполагаемых хищениях средств из БТА Банка к суду привлекались еще три человека, бывшие топ-менеджеры банка. Бывший председатель правления БТА Банка Садуакас Мамеш, признавший обвинения, приговорен к пяти годам условно, бывший заместитель председателя правления Жаксылык Жаримбетов, тоже заявивший о признании вины, получил пять лет лишения свободы условно. Кайрата Садыкова, который работал в БТА Банке на позиции директора по кредитованию, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кайрат Садыков во время разбирательства отверг обвинения. Суд постановил взять Садыкова под стражу в зале суда.

Суд постановил взыскать с четырех подсудимых «ущерб, нанесенный БТА Банку» и выплаты в доход государства. Итого с подсудимых взыскивается более 19 триллионов тенге (60 миллиардов долларов).

Трансляция из зала суда по делу БТА Банка:

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