Кадыров: футбольный клуб «Терек» переименован в «Ахмат»

Грозненский футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщил в своем инстаграме его сын, глава республики Рамзан Кадыров.

Футбольный клуб, названный именем человека, «спасшего чеченский народ и Россию от международного терроризма», «обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы», написал Кадыров. В прошлом году «Терек» оказался на пятом месте по итогам чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

По словам Кадырова, решение принято по просьбам многих тысяч болельщиков. Однако в крупнейшем сообществе фанатов «Терека» в сети «ВКонтакте» запущена акция протестов против переименования команды. Название «Терека» клуб носил почти 60 лет.

Именем Ахмата Кадырова уже названы улица в Москве, мост в Санкт-Петербурге, одна из самых больших мечетей в Израиле, а также звезда в созвездии Льва.