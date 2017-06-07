Экс-глава МВД Таджикистана попросил Рахмона объявить всеобщую амнистию

Якуб Салимов, экс-глава МВД Таджикистана, в письме на имя Эмомали Рахмона попросил главу государства объявить всеобщую амнистию в честь 20-й годовщины подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане, поставившего точку в гражданской войне в стране. Об этом сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Обращение к главе государства было опубликовано 6 июня на странице Якуба Салимова в Facebook'е.

«Я уверен, что Вы, как человек, которого во всем мире знают как миротворца, как человек, известный своей миролюбивой политикой, примите предложение о всеобщей амнистии», – пишет бывший высокопоставленный чиновник.

Якуб Салимов провел за решеткой 13 лет. Он вышел на свободу 21 июня прошлого года. Он был арестован в Москве 21 июня 2003 года по запросу властей Таджикистана. В конце февраля 2004 года Якуба Салимова экстрадировали в Таджикистан, а 24 апреля 2005 года он был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Верховный суд Таджикистана признал его виновным в измене Родине (в виде сговора с целью захвата власти), бандитизме и злоупотреблении служебным положением. Решением Верховного суда Таджикистана Якуб Салимов был лишен всех воинских званий и государственных наград. В 2012 году, в соответствии с Законом об амнистии, срок его тюремного заключения был сокращен на два года.

По его словам, его тюремное заключение – провокация определенных заинтересованных групп. Экс-глава МВД РТ считает себя жертвой грязных политических интриг.

27 июня 1997 года в Москве на девятой по счету встрече между представителями противоборствующих сторон (Правительством РТ и Объединенной таджикской оппозицией (ОТО) при посредничестве ООН было подписано окончательное мирное соглашение. Документ, под которым поставили подписи Эмомали Рахмон и Саид Абдулло Нури, предусматривал включение оппозиции в правительство. 4498 бойцов ОТО было решено интегрировать в официальные силовые структуры, 5377 членов оппозиции подлежали безусловной амнистии.

День национального единства был установлен в соответствии с указом президента Таджикистана и закреплен Законом Республики Таджикистан от 22 мая 1998 года «О праздничных днях» и статьей 83 Трудового законодательства Республики Таджикистан и отмечается ежегодно 27 июня.

В министерстве юстиции Таджикистана, комментируя по просьбе «Озоди» обращение Якуба Салимова к главе государства, заявили, что обычно решение о всеобщей амнистии принимается как минимум за два месяца до какого-нибудь важного для страны события.