Дудки, плов и бесплатные маршрутки: как Узбекистан болеет за... испанский футбол (видео)
В Узбекистане очень много фанатов футбола, но самой большой популярностью пользуются не местные клубы, а испанские: «Реал» и «Барселона». Если любимая команда выигрывает – половина Узбекистана гуляет с музыкой и пловом. А если проигрывает – фанаты сжигают футболки и выплескивают эмоции в соцсетях.
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