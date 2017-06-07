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Узбекистан

Дудки, плов и бесплатные маршрутки: как Узбекистан болеет за... испанский футбол (видео)

Нападающие испанского клуба «Барселона» Луис Суарес (слева) и Лионель Месси.

В Узбекистане очень много фанатов футбола, но самой большой популярностью пользуются не местные клубы, а испанские: «Реал» и «Барселона». Если любимая команда выигрывает – половина Узбекистана гуляет с музыкой и пловом. А если проигрывает – фанаты сжигают футболки и выплескивают эмоции в соцсетях.

Дудки, плов и бесплатные маршрутки: как Узбекистан болеет за... испанский футбол
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