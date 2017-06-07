Трамп назвал бойкот Катара «началом конца ужасов терроризма»

Президент США Дональд Трамп поддержал изоляцию Катара рядом арабских стран. По его словам все указывает на причастность Катара к финансированию джихадистов, а блокада станет «началом конца ужасов терроризма».

По словам Трампа, изоляция Катара стала результатом его визита в Саудовскую Аравию. На ней он встретился с лидерами десятков арабских государств и призвал их пресечь источники финансирования экстремизма.

«Они (лидеры арабских стран) пообещали занять жесткую позицию в отношении финансирования экстремизма, все тогда указывало на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма», – написал Трамп в Twitter'е.

В Министерстве обороны США заявили, что политика Пентагона в отношении Катара не изменится. Заявления Трампа в ведомстве комментировать не стали.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива сесть за стол переговоров. По его словам, решение о блокаде Катара стало «неожиданностью».

Власти Катара назвали решение о разрыве дипломатических отношений неоправданным. В Дохе заявили, что оно основано на «голословных утверждениях».