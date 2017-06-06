Сумма штрафа за просроченный паспорт будет уменьшена

В конце мая сенаторы Олий Мажлиса одобрили снижение суммы штрафа за просрочку документа, удостоверяющего личность, до 0,5 МРЗП (минимальный размер оплаты труда). В настоящее время эта сумма составляет 3 МРЗП.



Как сообщает Nuz.uz, об этом рассказал начальник столичного управления миграции и оформления гражданства Бекзод Сайфуллаев.

«Наши предложения были одобрены сенаторами, и в ближайшее время будет принято постановление, направленное на снижение суммы штрафа», – отметил он.



Собеседник сообщил также, что пока порядка 30 тысяч ташкентцев (или 2% от общего числа граждан) еще не поменяли старые паспорта на биометрические. Это в основном пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и граждане, находящиеся за рубежом.



При этом 98% от общего числа горожан – то есть 1,6 млн жителей столицы – уже получили биометрические паспорта. Ранее ГУВД столицы обратилось к гражданам с просьбой не затягивать процесс обмена документов старого образца на новые, а также сообщило, что срок действия паспортов граждан Узбекистана небиометрического образца на территории республики продлен до 1 июля 2018 года.