В США предъявлены обвинения по делу об утечке секретов в прессу

Сотрудница компании, имеющей контракт с Агентством по национальной безопасности арестована по обвинению в передаче прессе секретной информации о российских хакерских операциях в США во время президентской кампании 2016 года.

25-летняя Реалити Ли Уиннер обвиняется в изъятии секретных материалов и передаче их прессе. О каких документах идет речь официально не сообщается.

Американская пресса увязывает этот арест со статьей, опубликованной в понедельник на сайте издания Intersept, в которой приводятся выдержки из секретного отчета Агентства по национальной безопасности о взломе российскими хакерами компьютеров американской компании, предоставляющей программное обеспечение избирательным участкам во многих штатах, и попытках ввести в заблуждение сотрудников избиркомов. И в обвинительном заключении, и в статье в Intersept содержится ссылка на отчет, распространенный для служебного пользования 5 мая. В нем говорится об атаках, которые произошли в августе 2016 года за два месяца до президентских выборов.

Обвиняемая якобы скопировала секретный документ и отправила его в интернет-издание со своего служебного компьютера электронной почтой.

Дело Уиннер стало первым результатом расследования утечек секретной информации из американских разведслужб, начатого министерством юстиции США. Большинство этих утечек касается данных о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию. Заместитель министра юстиции Род Розенстейн заявил, что оперативные действия следователей «позволили нам быстро выявить и арестовать подозреваемую».