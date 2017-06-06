Президенты России и Турции провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в понедельник телефонный разговор и призвали государства Ближневосточного региона к диалогу и компромиссу в связи с ситуацией вокруг Катара.

Крупнейшие государства арабского мира объявили в понедельник о разрыве отношений с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану.

Оба президента призвали заинтересованные стороны к диалогу для выработки компромиссных решений ради мира и стабильности в регионе Персидского залива. Как сообщило агентство Reuters из Москвы. Путин и Эрдоган также обсудили выполнение договорённостей о «зонах деэскалации» в Сирии.