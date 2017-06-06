«Вы там с ума посходили», «бред какой-то» и что еще Путин заявил в интервью Мегин Келли

Президент России дал интервью журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли. Келли заявила, что когда камеры были отключены, Путин вел себя совершенно иначе, чем «на камеру». В личной беседе он был вежлив, но на камеру не стеснялся в выражениях, отвечая на вопросы о Трампе, Флинне и хакерах.

Мегин Келли – бывший юрист, которая 13 лет проработала на консервативном телеканале Fox News, а с начала 2017 года работает на NBC. На прошлой неделе она была модератором секции Петербургского экономического форума, в которой принимал участие Путин, а затем несколько часов провела, общаясь с ним в узком кругу в дворце в Стрельне, где Путин останавливался во время поездки. Результатом стало острое интервью, которое Келли сделала для своей воскресной программы.

Журналистка особенно отметила, что Путин перед телекамерами и Путин в личном общении – это «два разных человека». «В личном разговоре он тепло со мной общался, был очень вежлив, – подчеркнула Келли. – Он расспрашивал меня о моей семье, рассказал о своей, рассказал какие-то личные вещи – но не под запись. В то же время на камеру он вел себя так, как обычно: вызывающе, агрессивно».

«Второй Путин – это тот, который россиянам нравится, – заметила Келли. – Ему нравится конфликтовать, и я постаралась вступить с ним в конфликт, в паре эпизодов это было весьма взрывоопасно».

О вмешательстве России и ее структур в выборы в США:

«Конгресс и другие органы, которые расследовали возможное вмешательство РФ в выборы в США были введены в заблуждение и не анализируют информацию в полном объеме. Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США. Никто никогда не предъявил мне никаких прямых доказательств».

В этих же выражениях, только в более образных выражениях, упомянув «​отпечатки рогов и копыт»​, Путин ответил на этот же вопрос Келли на Петербургском форуме.

После этого Келли спросила: раньше Путин отрицал какое-либо вмешательство России в выборы в США, но в начале июня внезапно заговорил о «​патриотических хакерах»​, которые «теоретически» могли вмешаться в выборы, восстанавливая справедливость в отношении России. С чем связано такое изменение в его риторике?

«Да ничего я не говорил, – достаточно развязно заявил на это Путин. – Просто меня французские журналисты спросили об этих хакерах. А я так же, как и им, и вам могу сказать: хакеры могут быть где угодно, они могут в России быть, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, «стрелку» на Россию. Вы не можете себе такого допустить? В ходе внутриполитической борьбы им было по каким-то соображениям удобно выдать эту информацию. Они ее выдали, сославшись на Россию. Такого Вы себе представить не можете? Я могу».

Келли заметила, что после этого бывший агент КГБ начал жонглировать «конспирологическими теориями», которые существуют в США:

«Давайте вспомним убийство президента Кеннеди. Ведь существует версия, что убийство Президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов. Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию».

Келли после этого ответа подчеркнула, что американская разведка считает, что Путин лично одобрил вмешательство российских хакеров в выборы в США. Но тот после этого заявил, что США – последняя страна, которая вообще может высказывать обвинения о вмешательстве в выборы в адрес России:

«Я Вам скажу то, о чем вы возможно должны знать: никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве неизвестно? Вот куда пальцем на карту мира ни ткнёшь, везде Вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы», – заметил он.

«Это звучит как оправдание», – ответила на это Келли.

«Это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта, – заявил на это Путин. – Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам этого (вмешиваться) и не нужно делать. Потому что я ведь Вам говорил не случайно: президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется. Поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить. И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться».

Про встречи представителей Трампа с послом РФ в США Кисляком и компромат на Трампа:

Келли предложила поговорить о связях между представителями РФ и Трампа, которые сейчас расследуются в США. «Вы сказали, что посол Кисляк просто выполнял свою работу. А что же все-таки обсуждалось на его заседаниях с представителями Трампа?» – спросила она

«Да не было никаких заседаний. Понимаете, заседаний никаких не было. Я, когда это увидел, просто рот открыл», – заявил на это Путин.

«То есть встреч между господином Кисляком и кем-нибудь из штаба Трампа не было?» – прямо спросила Келли.

«Понятия не имею! – ответил на это Путин. – Говорю вам совершенно откровенно: я не знаю. Есть текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то. Вы понимаете, что вы спрашиваете, или нет?»

«Ну, вы же его начальник», – заметила Келли.

«Начальник у него министр иностранных дел. Вы думаете, что у меня есть время каждый день общаться с нашими послами во всем мире, что ли? Чушь какая-то. Неужели Вы не понимаете, что это чушь?»

«То есть с Джаредом Кушнером (зять Трампа – НВ) Кисляк не встречался? И предложение установить секретный канал связи с Кремлем не было сделано?» – уточнила Келли.

«Я ничего не знаю об этом предложении», – ответил Путин.

«А с Кисляком вы говорили о том, с кем он встречался, и что там обсуждалось?» – поинтересовалась журналистка.

«Нет, – отрезал Путин и повторил это слово несколько раз. – Я даже не знаю, с кем он там встречался. Если бы было что-нибудь выдающееся, из ряда вон выходящее, он бы, конечно, доложил министру, а министр – мне. Но ничего подобного не было. Ничего, не о чем говорить. Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или ещё по чему-то».

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто, знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», – заметил он.

Келли задала тот же вопрос относительно советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, который ушел в отставку после тех же обвинений в связях с Кремлем. «Вы его знали?» – спросила она Путина.

«У меня с вами лично гораздо более близкие отношения, чем с господином Флинном. Мы с Вами вчера встречались вечером, мы с вами сегодня целый день вместе работали, сейчас опять встречаемся, – ответил на это Путин. – Я пришел на мероприятие Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то еще сидел, потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел.

И потом мне сказали: «Вы знаете, это американский гражданин, он тем-то занимался, он раньше в спецслужбах работал». Я с ним даже не разговаривал. Я с ним только поздоровался, сел рядом, потом попрощался, встал и ушел. Вот и все мое знакомство с господином Флинном»

«А что вы можете сказать об утверждениях, что есть секретное досье на Трампа. Есть ли у вас какие-то сведения, дискредитирующее президента Трампа?» – спросила Келли.

«Просто очередная ерунда. Откуда у нас какая-то информация? У нас что, с ним были какие-то особые отношения? Вообще никаких отношений не было. Он приезжал в Москву в свое время. Вы знаете, я с ним не встречался. К нам много приезжает американцев. Вы что думаете, я с каждым представителем американской компании встретился? Или что мы на каждого из них сейчас компромат собираем? Вы в своём уме все или нет?»

Об оппозиции и демократии в России

«Многие американцы слышат имя «Путин» и думают, что он управляет страной, которая погружена в коррупцию, страной, где убивают журналистов, которые критически высказываются, где диссиденты могут оказаться в тюрьме, или еще что-то похуже. Тем, кто так думает, что бы вы могли сказать?» – спросила Келли.

«Я хочу сказать, что Россия развивается по демократическому пути. Это – безусловно, и в этом не должно быть ни у кого никаких сомнений. Почему вы считаете себя вправе задавать нам такие вопросы, причем постоянно, заниматься морализаторством и учить нас жить?

Мы готовы прислушиваться к оценкам тогда, когда это делается доброжелательно, с целью наладить контакт, создать единую атмосферу, посвятить себя служению единым ценностям, но мы абсолютно не принимаем, когда подобные вещи используются в качестве инструментов политической борьбы. Хочу, чтобы все об этом знали. Вот в этом и есть наш месседж», – заявил Путин.