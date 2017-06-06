ФБК: документы, представленные Усмановым, «подтверждают его вину»

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что документы, представленные адвокатами миллиардера Алишера Усманова на суде по иску к Алексею Навальному, подтверждают причастность бизнесмена и главы правительства Дмитрия Медведева к коррупции.

В частности, по словам сотрудника ФБК Георгия Албурова, из документов Усманова следует, что он передал подконтрольным Медведеву структурам усадьбу стоимостью около пяти миллиардов рублей именно в качестве «пожертвования». О том, что усадьба была передана в рамках компенсации недополученной прибыли по другой сделке – о чем заявлял сам Усманов – в документах нет ни слова, утверждает Албуров. Он добавил, что таким образом ФБК так и не получил документы, которые обосновывают законность передачи усадьбы Медведеву.

В расследовании ФБК «​Он вам не Димон»​ утверждается, что недвижимость, которую глава российского правительства получил от Усманова, является взяткой. В мае в связи с этим утверждением Усманов подал на Алексея Навального в суд. Иск миллиардера был удовлетворен, при этом суд отклонил почти все ходатайства ФБК, в том числе требование допросить самого Медведева.

Суд обязал Фонд борьбы с коррупцией удалить расследование «Он вам не Димон». Навальный исключил возможность выполнения этого требования. ФБК намерен обжаловать решение суда.