Власти пообещали основателю первого частного банка в Узбекистане не препятствовать его занятию бизнесом

Предприниматель и основатель «Рустамбанка» – первого частного банка в Узбекистане – Рустам Усманов, освобожденный 14 февраля этого года после 19-летнего заключения, сообщил «Озодлику», что 2 июня его приняли в Генеральной прокуратуре республики. По его словам, прием в Генпрокуратуре поставил точку в его мучениях, начатых спустя совсем немного времени после его освобождения из тюрьмы. В течение последних нескольких месяцев ставший известным после разведения новой породы красных червей и основания первого частного банка в центральноазиатском регионе Рустам Усманов и его родственники жаловались на то, что некие люди вымогают у бывшего банкира несколько миллионов долларов США.

В своем заявлении (в распоряжении редакции «Озодлика» имеется копия заявления экс-банкира – Ред.) на имя президента Узбекистана Шавката Мирзияева Рустам Усманов пожаловался на то, что «некий Дильшод Исмаилов, представившийся сотрудником аппарата президента, вымогал у него 60 миллионов долларов США». ​

2 июня репортер нашего радио связался по телефону с Рустамом Усмановым, чтобы выяснить подробности случившегося. Экс-банкир сообщил нашему радио, что только что вышел из здания Генеральной прокуратуры:

– Я очень рад. Только что побеседовал с ответственным сотрудником Генпрокуратуры. Такое ощущение, что у меня крылья выросли, – сказал «Озодлику» Рустам Усманов.

По его словам, сотрудники Генпрокуратуры сказали ему, что экс-банкир, как и раньше, может заниматься предпринимательской деятельностью, и что они готовы оказать ему в этом всю необходимую помощь.

Ранее Рустам Усманов и его родственники сообщили «Озодлику», что некий чиновник из аппарата президента вымогает деньги у экс-банкира.

Но во время разговора 2 июня, после визита в Генпрокуратуру Рустам Усманов не захотел говорить нашему репортеру о подробностях случая, связанного с вымогательством у него денег:

– Он (имеет ввиду человека, вымогавшего у него деньги – Ред.) исчез. По телефону он признался мне, что сбежал в Казахстан и забыл про меня, – сказал репортеру «Озодлика» Рустам Усманов.

Рустам Усманов, вышедший из здания Генпрокуратуры в хорошем настроении и с большими надеждами, говорит, что уже начал составлять бизнес-план и готов обеспечить работой, по меньшей мере, 400-500 человек.

– Вы снова хотите заняться разведением червей?, – спросил предпринимателя наш репортер.

– Конечно, этим делом я займусь в первую очередь, – признался Усманов.

Экономист по образованию Рустам Усманов родился в 1948 году в городе Джалалабад в Кыргызстане. В годы горбачевской перестройки он начал заниматься частным предпринимательством.

В 1987 году Рустам Усманов открыл в Узбекистане пчеловодческое предприятие. Он заработал миллионы после того, как занялся разведением новой, приспособленной к условиям центральноазиатского климата породы красных червей «Олтин водий» («Золотая долина»), которые были выведены им на основе скрещивания знаменитых калифорнийских дождевых червей с местными особями.



В 1992 году предприниматель основал «Рустамбанк» – первый частный банк в Узбекистане.



Спустя некоторое время он попал в поле зрения ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.



Однако спустя совсем немного времени «Рустамбанк», считавшийся одним из самых эффективных банков в Узбекистане, закрылся. А его владелец Рустам Усманов попал в немилость Каримову.



19 октября 1998 года Андижанский областной суд по уголовным делам приговорил Рустама Усманова к 14 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и незаконной купле-продаже иностранной валюты.

В октябре 2012 года, за несколько дней до выхода на свободу Рустаму Усманову предъявили обвинение в нарушении внутреннего порядка колонии. Срок его заключения продлили еще на 5 лет, которые он провел в печально известной колонии «Жаслык».



Несмотря на то, что бывший узбекский банкир был обвинен в совершении экономических преступлений, его родственники и правозащитники заявляли о том, что Рустам Усманов является политическим заключенным.

69-летний Рустам Усманов вышел на свободу после 19-летнего тюремного заключения 14 февраля 2017 года, спустя полгода после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.