В Бишкеке отложен суд над лидером партии «Ата-Мекен» Текебаевым

В Бишкеке суд над лидером оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Отечество») Омурбеком Текебаевым отложен до 8 июня. На слушаниях 5 июня Текебаев и его адвокаты попросили судью дать им дополнительное время, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела. Судья удовлетворил ходатайство и отложил разбирательство до 8 июня.

Текебаев обвиняется в том, что, будучи в 2010 году заместителем главы Временного правительства Кыргызстана, он взял 1 миллион долларов у российского бизнесмена Леонида Маевского, пообещав ему содействие в покупке киргизской компании «Альфа Телеком», которая занимается предоставлением услуг сотовой связи. Однако обещания Текебаев не выполнил и денег не вернул.



Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший посол в Южной Корее и Вьетнаме, бывший глава МЧС Дуйшонкул Чотонов.

И Текебаев, и Чотонов отрицают свою вину и заявляют, что дело против них является политически мотивированным. «Ата-Мекен» утверждает, что правительство начало дело в попытке задушить инакомыслие в преддверии президентских выборов в октябре и отстранить Текебаева от участия. Телебаев был арестован в конце февраля. 5 марта «Ата-Мекен» назвал его своим кандидатом на президентские выборы. 58-летний Текебаев был некогда союзником нынешнего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.