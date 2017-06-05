Произведены новые аресты в связи с атакой на Лондонском мосту

Полиция Великобритании заявила о проведении новых рейдов и задержаний в рамках расследования атаки в центре Лондона, в результате которой погибли семь человек. Число задержанных в полиции не сообщили. «Было задержано определенное число людей», – говорится в заявлении полиции по итогам двух рейдов, проведенных сегодня утром в восточной части Лондона.

Шеф полиции Лондона Крессида Дик сообщила ВВС, что полиции удалось собрать «большой объем судебных материалов» после «тщательнейшего» изучения микроавтобуса, который был направлен нападавшими на толпу прохожих на Лондонском мосту.

В результате наезда фургона 3 июня на толпу в оживленном районе у Лондонского моста, совершенном тремя людьми в масках с поддельными поясами смертников, пострадали десятки человек, из них тяжело ранен 21 человек. Подозреваемые застрелены полицией.

Экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ») заявила об ответственности за эту атаку. Глава полиции сообщила, что личности нападавших установлены, однако их имена не разглашаются.

Дик сообщила британским СМИ, что она не намерена сообщать других подробностей по делу, которое она назвала быстро продвигающимся расследованием. Также она заявила, что не намерена сообщать, было ли известно властям о нападавших людях перед этой атакой.

4 июня полиция сообщила, что удерживаются 11 человек, задержанные в рейдах по двум адресам в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что серия атак в Британии была инспирирована, как она выразилась, «лишь порочной идеологией исламистского экстремизма». Выступая в воскресенье, 4 июня, Мэй заявила, что Великобритания может столкнуться с угрозой подражательных терактов.