Узбекистанец рассказал о «комнате пыток» в здании Мосгорсуда (аудио)

Несколько человек, обратившиеся в базирующий в России Комитет против пыток, сообщили о том, что в здании Московского городского суда существует помещение, где к подсудимым применяются пытки. В фотографии, предоставленной Комитету, запечатлен гражданин Узбекистана Камрон Усманов, прикованный наручниками к металлическому кольцу на стене конвойного помещения. Однако в Мосгорсуде и полиции заявляют, что эта фотография является «инсценировкой». Но вместе с тем, представитель Мосгорсуда признал наличие металлических колец на стене помещения для ознакомления с материалами дел.

«Кольца пыток» в конвойном помещении

Представитель Московской Комиссии общественного контроля, юрист Комитета против пыток Дмитрий Пискунов сообщил общественности о том, что получил анонимное сообщение в WhatsApp, сопровождавшееся фотографией молодого человека, пристегнутого наручниками к вмонтированному в стену металлическому кольцу.

Автор сообщения утверждал, что снимок сделан в здании Московского городского суда, а запечатлен на нем фигурант дела о разбое, гражданин Узбекистана Камрон Усманов.

В сообщении говорилось о том, что в таком положении 20-летний Усманов проводит по несколько часов в день. Конвоиры стали пристегивать его к стене наручниками после того, как подсудимый пожаловался на избиения в конвойном помещении.

В разговоре с репортером «Озодлика» Дмитрий Пускунов сказал, что смог пообщаться с Камроном Усмановым в следственном изоляторе №1, больше известной в народе как «Матросская тишина».

По словам адвоката, 20-летний подсудимый Усманов и ранее жаловался на действия сотрудников полиции, но после того, как судья, выслушав его жалобы, в очередной раз посоветовал обратиться в прокуратуру, узбекистанец лезвием порезал вену на руке прямо в зале суда.

– Камрон Усманов находится уже в течение примерно года в следственном изоляторе №1 в Москве. Начиная с первого дня его на 8-9 часов приковывали наручниками к этому кольцу, – сказал адвокат Дмитрий Пискунов, ссылаясь на слова Камрона Усманова.

Мосгорсуд опроверг обвинения

Однако в Московском городском суде поспешили опровергнуть обвинения правозащитников о наличии «комнаты пыток» в здании суда.

«Размещенная в публикации фотография носит постановочный характер и не отображает действительности; помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском суде отсутствует», – говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда, которая была опубликована в Facebook'е.

Но, вместе с тем, пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова признала наличие металлических колец в помещении сотрудников конвойной службы.

Полиция Москвы также прокомментировала фотографию, обнародованную российскими СМИ, заявив, что «информация прессы не соответствует действительности и что в помещении конвойной службы установлены камеры видеонаблюдения».

«Палестинское повешение»​

Однако, как говорит «Озодлику» московский адвокат Дмитрий Пускунов, у него имеются ос

– Для того, чтобы сделать такую постановочную фотографию, Камрону Усманову нужно было сделать ее до того, как он оказался в правоохранительной системе, с целью как-то дискредитировать Мосгорсуд. Но, на мой взгляд, это крайне неправдоподобная версия. Я общался со многими заключенными и подсудимыми в Мосгорсуде, которые рассказывали, что видели такие кольца здании суда, – сказал Пискунов.

Дмитрий Пискунов говорит, что специалисты называют подвешивание лиц со связанными руками, заведенными за спину, «палестинским повешением». По его словам, «палестинское повешение» считается одним из самых болезненных видов пыток.

По свидетельствам заключенных, этот вид пыток применяется конвоирами для того, чтобы «утихомирить» или же «воспитать» заключенных или подсудимых.

В марте этого года в отношении узбекистанца Камрона Усманова был вынесен приговор, предусматривающий 16 лет тюремного заключения.

Во время личной беседы Дмитрием Пискуновым Камрон Усмонов объяснил ему, что фотографию, где он пристегнут к стене, 17 марта сделал один из сочувствующих ему конвоиров в помещении № 144 Мосгорсуда.

По словам юриста Дмитрия Пискунова, в настоящее время готовится запрос в ГУВД и в Мосгорсуд с просьбой дать доступ в конвойное помещение Мосгорсуда.

Напомним, что «Озодлик» и ранее сообщал о том, что в России в отношении трудовых мигрантов из стран Центральной Азии применяются тяжелые виды наказаний и пытки.