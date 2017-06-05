Тиллерсон призвал страны Персидского залива устранить разногласия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал государства Персидского залива, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, к единству. Тиллерсон назвал решение этих стран «неожиданным». Он считает, что стороны должны сесть за стол переговоров и устранить разногласия. Госсекретарь также заявил о готовности помочь в устранении проблемы, если это будет необходимо.

Ранее Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позднее к этому решению присоединились официальные власти Йемена, международно признанное временное правительство Ливии и Мальдивы.

Эти страны прекращают любое взаимодействие с Катаром, утверждая, что он поддерживает террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в ряде стран мира). Все страны заявили о прекращении транспортного сообщения с Катаром. Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против хуситов - шиитской вооруженной группировки в Йемене – заявила, что военные Катара больше не будут участвовать в этой военной операции.

Власти Катара считают, что решение о разрыве дипломатических отношений основано на «голословных утверждениях» и является неоправданным.