Астана: на новом раунде переговоров по Сирии обсудят «зоны деэскалации»

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что очередной раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию ожидается в начале следующей недели, сообщают местные новостные агентства. Ранее российские СМИ со ссылкой на посла Сирии в России Рияда Хаддада сообщили, что следующий раунд мирных переговоров по Сирии ожидается в Астане 12-13 июня.

«В предварительном плане наши российские партнеры информировали нас о том, что они собираются предложить своим партнерам собраться в Астане 12-13 июня. В ближайшие дни страны-гаранты должны нас информировать о повестке дня этой встречи и о составе ее участников», – приводит слова Абдрахманова информационное агентство «Казинформ». По словам министра, в настоящее время повестка встречи и состав ее участников неизвестны.

Предыдущий, четвертый по счету, раунд мирных переговоров по Сирии в Астане завершился подписанием меморандума о создании «зон деэскалации» в Сирии. Участвовавшая в этих переговорах сирийская оппозиция отклонила предложенный Россией план создания зон безопасности в Сирии. После сообщения о том, что страны-гаранты – Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании «зон деэскалации», представитель делегации сирийской оппозиции Усама Абу Зейд заявил, что Сирия должна сохранить свою территориальную целостность.

«Пока не могу сказать ничего конкретного по повестке дня, но во время предыдущей майской встречи страны-гаранты подписали меморандум, согласно которому на территории Сирии устанавливаются четыре зоны деэскалации, и как нас предварительно информировали представители стран-гарантов, во время очередного раунда Астанинского процесса, предполагается конкретизировать реализацию вышеупомянутого меморандума. А именно – определить, каким образом будут функционировать эти зоны деэскалации», – цитирует «Казинформ» министра Абдрахманова.

Видео «​Азаттыка»​ из места проведения переговоров в Астане: