В Бишкеке начался суд по делу оппозиционера Текебаева

В Первомайском районном суде города Бишкека сегодня начался судебный процесс по делу лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова, обвиняемых в коррупции. Заседание проходит в открытом режиме, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио «Свобода»).

В зале суда Текебаев заявил о своей «готовности к борьбе». Политик заявил, что «даже в случае проигрыша в суде он останется победителем в исторической борьбе». Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов потребовали, что заседания суда проходили на кыргызском языке, и попросили, чтобы в процессе участвовали все свидетели обвинения.

– Пусть перед всеми сегодня выступят все те, кто уже три месяца называет нас коррупционерами, – сказал Дуйшонкул Чотонов.

Суд удовлетворил просьбу о том, чтобы заседание велось на кыргызском языке.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана обвиняет Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова в коррупции по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского. Российский бизнесмен заявил, что передал Текебаеву в 2010 году один миллион долларов за содействие в покупке акций телекоммуникационной компании «Мегаком».

В возглавляемой Текебаевым партии «Ата Мекен» считают, что дело носит политический характер. Партия выдвинула Текебаева своим кандидатом в президенты на выборах, назначенных на осень текущего года.