Bellingcat доказала российское происхождение «Бука», сбившего «Боинг»

Международная расследовательская группа Bellingcat подтвердила, что «Бук», из которого, как предполагается, был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде.

Это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией из России на Украину. Снимок сделан в 2013 году, однако попал в интернет только в феврале 2015 года, отмечают расследователи в своем докладе , который имеется в распоряжении РБК. О том, что это именно тот «Бук», из которого по версии Bellingcat , был сбит пассажирский «Боинг», свидетельствуют транспортные марки, отметки габарита погрузки и белые цифры номера. Они находятся на том же месте, что и на фотографиях и видео «Бука», когда он был в России и на Украине в июне-июле 2014 года, говорится в расследовании.

Изображенный на фото мужчина, который, как выяснил РБК, занимается ремонтом военной техники, подтвердил подлинность снимка. На фотографии также виден розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Этот же контейнер журналисты нашли на другом снимке, сделанном курсантом во дворе 53-й российской зенитно-ракетной бригады в районе Курска. Спутниковые снимки подтвердили геолокацию фото.

«Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли.

Согласно обнародованному в октябре прошлого года докладу Совета безопасности Нидерландов, лайнер был сбит ракетой «Бук» российского производства с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе. Российские власти отвергают как выводы, содержащиеся в отчете, так и данные независимых расследований.