Мирзияев поручил выращивать коз

В ходе своего выступления во время рабочего визита в Андижанскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что каждая семья в Алтынкульском районе должна заняться разведением и выращиванием коз.

В ходе своего визита в Андижанскую область 2 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев ознакомился с деятельностью многопрофильного фермерского хозяйства «Бахт имкон ривож чорваси» Алтынкульского района.

В данном фермерском хозяйстве содержатся около 2 тысяч голов породистого крупного рогатого скота и 300 голов породистых коз.

Мирзияев поинтересовался условиями содержания коз, завезенных из Германии, их адаптацией к местному климату, сообщило агентство УзА.

Вместе с тем, президент Узбекистана поручил местным властям раздать каждой семье в Алтынкульском районе по две козы.

Напомним, что в начале этого года президент Мирзияев предложил развивать в стране малое предпринимательство и выращивать кур. Он сказал, что каждая семья, проживающая в селах Узбекистана, обязана содержать по 100 кур.

Выращивание кур приведет к исчезновению бедности, заявил тогда узбекский президент.