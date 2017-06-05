В Лондоне задержаны 12 подозреваемых в причастности к теракту

На востоке Лондона полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к теракту, устроенному в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде. В заявлении говорится, что «офицеры контртеррористического подразделения задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшими минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боро-маркет».

По данным Sky News, подозреваемые в момент задержания находились в доме, где жил один нападавших, который был убит полицией. Имена нападавших полиция по-прежнему не называет.

Вечером 3 июня микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту. После этого из него выбежали три человека с ножами в руках и стали убивать людей. В результате погибли семь человек, еще 48 были отправлены в больницы.