Теракт в Лондоне: трое террористов имели на себе «пояса смертников»

В Лондоне новые подробности о действиях полиции против террористов обнародовал представитель Скотланд-ярда. К настоящему времени подтверждается, что все трое террористов имели на себе «пояса смертников», однако в них не было взрывчатки. Очевидно, что нападавшие хотели посеять как можно больше паники и растерянности.

По словам представителя Скотланд-ярда, стрельбу по преступникам вели восемь полицейских. Они сделали около 50 выстрелов по террористам, убив всех троих. При стрельбе был случайно ранен один человек, его ранения, по счатью, не являются тяжелыми, отметил представитель полиции.

Подтверждено, что наряду с семью убитыми, 42 человека получили ранения, многие из них остаются в больнице, некоторые с «чрезвычайно тяжелыми ранениями».

Специалисты утверждают, что 50 выстрелов со стороны полицейских, которые обучены поражать цели с первого выстрела – это впечатляющий показатель. Объяснение такому интенсивному огную, видимо, объясняется тем, что в эти минуты полицейские опасались, что раненые террористы приведут в действие пояса со взрывчаткой.

Что касается возможных организаторов или причастных к планированию теракта, то представитель полиции заявил, что до сих пор нет свидетельств причастности к теракту кого-либо еще, кроме троих убитых.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам заседания правительственного чрезвычайного комитета «Кобра» заявила, что парламентские выборы в стране, назначенные на 8 июня, пройдут как и запланировано.

«Мы считаем, что последние нападения в Британии не связаны между собой», – подчеркнула Тереза Мэй. Но при этом она отметила, что «у этих нападений есть одна общая черта – зловещая идеология, которая является искажением ислама и искажением правды».

Это уже третий теракт в Великобритании за три месяца.

22 марта на Вестминстерском мосту у здания парламента Великобритании автомобиль сбил нескольких пешеходов. Сидевший за рулем Халид Масуд выскочил из машины и напал с ножом на полицейского, дежурившего перед парламентом. Жертвами теракта стали 3 человека и еще около 40 получили ранения. Нападавший был застрелен полицейскими.

А равно через два месяца – 22 мая в результате взрыва, устроенного смертником на концерте в Manchester Arena, погибли 22 человека и более 100 получили ранения.