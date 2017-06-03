Назарбаев: говорить о защищенности прав граждан пока рано

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в правоохранительной и судебной системе предстоит выполнить «большой объем» работы, сообщает официальная пресса.

Об этом Назарбаев сказал на встрече с председателем Верховного суда Кайратом Мами, первом подобном приеме судьи с момента принятия конституционных поправок, которыми, помимо прочего, уточняются пункты, касающиеся деятельности Верховного суда и прокуратуры.

– Полное верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут верить и обращаться в суды за помощью, получать справедливые решения и их права будут полностью защищены. Сейчас об этом говорить рано, – заявил Назарбаев, слова которого приводятся на сайте его администрации.

Также он сказал о слабом развитии адвокатуры и заявил об отсутствии состязательности в судебном процессе, сообщает Акорда.

– Все меры по совершенствованию системы должны проводиться комплексно. Есть нарекания к работе местной полиции. Не сокращается количество проверок бизнеса, налоговых ревизий. Необходимо наладить работу в этой сфере, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Мами, сообщает президентская администрация, заявил «о положительном эффекте» на судебную систему осуществленных в правоохранительной сфере реформ и добавил, что суды в стране «работают в стабильном режиме». По словам Мами, за первые пять месяцев этого года в суды поступило около полумиллиона уголовных, гражданских и административных дел.

В конце прошлого месяца Назарбаев заявил, что стране нет политических преследований. Правозащитники нередко критикуют правящего страной с 1989 года Назарбаева за подавление инакомыслия, основных свобод и говорят о политических заключенных в Казахстане. Власти отрицают существование политзаключенных.

За последние несколько лет судами в Казахстане были вынесены десятки приговоров в отношении активистов. Международные правозащитные организации призывают власти прекратить практику преследования активистов.