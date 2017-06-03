В Великобритании прошли последние предвыборные теледебаты

В Великобритании прошли последние телевизионные дебаты перед досрочными всеобщими выборами, которые намечены на 8 июня. В дебатах участвовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

В числе вопросов, заданных политикам, была и тема Брекзита - начавшегося процесса выхода страны из Европейского Союза. Мэй заявила, что будет готова к любому исходу переговоров с Брюсселем по Брекзиту, но уверена, что этот процесс завершится благополучно для обеих сторон. Корбин похвалил свою команду, которой, по его словам, под силу переговоры с Евросоюзом в случае, если он возглавит кабинет.

О досрочных выборах в парламент Мэй объявила в апреле. Она назвала это необходимым шагом для успешного Брекзита. По данным социологов, Мэй сейчас чуть опережает своего соперника. Однако отрыв от оппозиционной Лейбористской партии сокращается и составляет примерно 10 процентов.