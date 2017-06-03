В Германии эвакуировали посетителей фестиваля Rock am Ring

В Германии вчера вечером из-за угрозы теракта прервали рок-фестиваль Rock am Ring, на который съехались почти 90 тысяч человек.

Посетителей эвакуировали. По делу задержаны два сотрудника субподрядных организаций, работающих на фестивале. Организаторы надеются возобновить мероприятие сегодня.

Rock am Ring – крупнейший ежегодный фестивалей Германии. В 2017 он проходит на гоночной трассе Нюрбургринг на западе страны. В этом году организаторы усовершенствовали концепцию безопасности фестиваля. Число сотрудников службы безопасности было увеличено до 1200 человек. Это связано с терактом на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере (Великобритания). В прошлом году Rock am Ring закончился на день после того, как от удара молнии пострадали несколько десятков посетителей.