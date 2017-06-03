Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи

Запуск баллистической ракеты. Фотография опубликована государственным агентством Северной Кореи 30 мая 2017 года.

Члены Совета безопасности ООН на заседании одобрили проект резолюции о расширении санкций в отношении Северной Кореи. Документ подготовили США в ответ на пуски баллистических ракет. В санкционный список попали 14 частных лиц и четыре юридических.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что международное сообщество будет оказывать давление на Пхеньян до тех пор пока не выполнит резолюции Совета безопасности.

1 июня министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи. Среди зарубежных компаний, которые попали в обновленные списки оказались три российские компании - Независимая нефтегазовая компания, «ННК-Приморскнефтепродукт» и зарегистрированная в Москве Ardis-Bearings. Санкции также введены против гражданина России Игоря Мичурина. По данным Минфина США, он связан с северокорейской компанией Tangun.

Back to top
XS
SM
MD
LG