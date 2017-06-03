Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи

Члены Совета безопасности ООН на заседании одобрили проект резолюции о расширении санкций в отношении Северной Кореи. Документ подготовили США в ответ на пуски баллистических ракет. В санкционный список попали 14 частных лиц и четыре юридических.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что международное сообщество будет оказывать давление на Пхеньян до тех пор пока не выполнит резолюции Совета безопасности.

1 июня министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи. Среди зарубежных компаний, которые попали в обновленные списки оказались три российские компании - Независимая нефтегазовая компания, «ННК-Приморскнефтепродукт» и зарегистрированная в Москве Ardis-Bearings. Санкции также введены против гражданина России Игоря Мичурина. По данным Минфина США, он связан с северокорейской компанией Tangun.