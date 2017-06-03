Жителям Ташкента вернут легендарный концертный зал, известный в советское время как «имени Свердлова»

Здание Республиканского биржевого центра передается в ведение государственного учреждения «Узбекконцерт», и в нем вновь будет создан концертный зал – согласно постановлению «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства», которое президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал 31 мая.

В документе говорится, что «современный концертный зал для выступления академических коллективов будет соответствовать мировым стандартам».

Здание, расположенное на улице Бухара, имеет богатую историю. До Октябрьской революции эта улица называлась Джизакской (в советское время – Правда Востока). Здесь в 1904 году по проекту инженера Е.В.Гофмана и на средства коммерсанта из Тифлиса (Тбилиси) Г.М.Цинцадзе был построен деревянный цирк-шапито. Известно, что в нем выступала великая российская актриса Вера Комиссаржевская, умершая в 1910 году в Ташкенте.

В 1913 году под руководством ташкентского инженера Г.К.Попова на этом месте появилось кирпичное строение с металлическим куполом, названное цирком-варьете «Колизей».

Способный вместить 1100 зрителей «Колизей» стал самым большим общественным зданием дореволюционного Ташкента, он постоянно использовался для проведения массовых собраний, а после 1917 года – партийных съездов. В апреле 1918 года на V съезде советов Туркестанского края, проходившем в этом здании, была провозглашена Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика, а в сентябре 1924 года в рамках Чрезвычайной сессии ЦИК Туркестанской АССР – Узбекская ССР.

В 1918 году концертный зал получил имя известного российского политического деятеля, председателя ВЦИК Якова Свердлова. Тогда же здесь начал функционировать Государственный театр оперы и балета.

В разные годы в «театре Свердлова», как его называли ташкентцы, выступали Сергей Есенин и Владимир Высоцкий, перуанская певица Има Сумак и джазмены Бенни Гудман и Олег Лундстрем, приехавшие на гастроли московские театры – На Таганке и имени Вахтангова…

В конце 80-х годов прошлого века в «театре Свердлова» начался и тут же закончился капитальный ремонт, оголивший каркас здания. В таком виде оно простояло с десяток лет. Среди ташкентских неформалов считалось, что это место намоленное и обладает очень сильной энергетикой, поэтому местные хиппи и художники облюбовали развалины театра для медитаций. Ходили слухи, что это здание вообще хотят снести.

Однако в начале 2000-х городские власти решили открыть тут биржевой центр, и вскоре здание, благодаря сохранившемуся и обновленному куполу, превратилось в эклектичное подобие мечети с помпезным порталом. И вот теперь здесь снова будет концертный зал.

Сид Янышев, информагентство «Фергана»