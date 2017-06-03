В Кабуле полиция открыла огонь по демонстрантам, есть жертвы

В Кабуле полиция открыла огонь по протестующим, которые направились к президентскому дворцу. Убиты пять манифестантов. Участники протестной демонстрации обвинили власти в неспособности обеспечить безопасность населения и потребовали отставки правительства.

Толпы горожан собрались в пятницу в центре Кабула вблизи того места, где в среду мощным взрывом были убиты около 90 человек, а сотни были ранены. Собравшиеся скандировали антиправительственные и антиталибские лозунги, бросали камни в сторону полиции.

Стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, пытаясь преградить путь к президентскому дворцу. Возмущенных горожан остановила стрельба. По предварительным данным, среди пятерых погибших – сын видного афганского политика.

Взрыв вблизи дипломатического квартала в Кабуле стал одним из самых кровопролитных нападений за последние годы. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию взрыва. Движение «Талибан» опубликовало заявление с осуждением нападения. Руководство афганских спецслужб подозревает в причастности к взрыву боевиков группировки «Хаккани» – одной из ветвей движения «Талибан». Афганская сторона допускает причастность пакистанских спецслужб к взрыву в Кабуле. Исламабад называет подобные предположения необоснованными.