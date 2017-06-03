Пентагон опубликовал доклад о потерях мирного населения в Сирии и Ираке

Жертвами авиаударов международной коалиции под командованием США с 2014 года стали около 500 мирных жителей в Сирии и Ираке. Как сообщает Reuters, с начала военной операции международных сил против экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран мира) в результате рейдов авиации союзников были убиты не менее 484 гражданских лиц. Эти данные опубликованы командованием США 2 июня в очередном ежемесячном отчете.

Неправительственные организации считают, что приводимые США данные о потерях среди гражданского населения занижены. Так, по сведениям организации Air Wars, только с 30 апреля этого года жертвами авиаударов стали 132 человека. По словам правозащитников, международная коалиция не всегда применяет стандарты по защите гражданского населения. Военные объясняют рост потерь условиями ведения боевых действий в густонаселенных городах.