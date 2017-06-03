Путин обвинил США в дестабилизации международных отношений

Президент России Владимир Путин подверг резкой критике внешнюю политику США за последние два десятилетия, подчеркнув, что Вашингтон, злоупотребляя своими возможностями, дестабилизировал Ближний Восток и международные отношения в целом.

Путин встретился с участниками Петербургского экономического форума в формате «вопросы и ответы». Встречу модерировала американская журналистка Мегин Келли. Путин обвинил США в грубом и систематическом вмешательстве в дела России в течение многих лет. Он обвинил США в поддержке «антиправительственного переворота на Украине», имея в виду проевропейские манифестации в Киеве, результатом которых стало бегство промосковского президента весной 2014 года.

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. Президент России предупредил, что Россия ответит на, как он выразился, «приближение военной инфраструктуры» НАТО к российским границам.

Владимир Путин отверг утверждения о неправомерности контактов российского посла в США с окружением Дональда Трампа. Президент России отметил, что лично не знаком с содержанием разговоров посла России Сергея Кисляка с представителями Трампа, добавив, что встречи с людьми и обсуждение возможностей для улучшения отношений между странами – это часть работы посла.

Владимир Путин отверг обвинения США во вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года. Он предположил, что источником обвинения стали демократы, которые пытались возложить вину на других за свои политические неудачи. По словам Путина, старания США найти выход из внутренних политических конфликтов посредством шагов на международной арене оказались деструктивными.