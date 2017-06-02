Таджикистан и Узбекистан подписали протокол о делимитации спорных участков общей госграницы

С 30 мая по 1 июня этого года в городе Душанбе состоялась встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-таджикской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в рамках реализации поручений президента Узбекистана Шавката Мирзияева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона об активизации взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, на встрече были обсуждены правовые вопросы прохождения линии государственной границы по ее отдельным несогласованным участкам.

По итогам встречи подписан Протокол. Переговоры прошли в конструктивном духе и дружеской атмосфере, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства Узбекистана.

Подробности переговоров не сообщают ни узбекская, ни таджикская сторона – аналогичное скупое сообщение опубликовано и на сайте МИД Таджикистана.

Протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332,9 км. Из общей протяженности сухопутная граница составляет 1228 км, остальные 105 км проходят по реке. На сегодняшний день несогласованными остаются около 60 километров границы двух государств, напоминает «Азия-плюс». В основном, это участки между Спитаменским и Зафарабадским районами Таджикистана и Бекабадским районом Узбекистана. Одним из основным спорных участков является расположенная на реке Сырдарья Фархадская ГЭС и ее водохранилище, на которые претендуют оба государства. Плотина Фархадской ГЭС регулирует подачу воды в оросительные каналы, обслуживающие сельхозугодия Таджикистана и Узбекистана.

Как напоминает агентство «Фергана», после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзияева это уже вторая встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы. Первая состоялась в декабре 2016 года. При предыдущем лидере Исламе Каримове решение пограничных вопросов носило вялотекущий характер. До 2002 года, стороны определили порядка 86 процентов линии общей границы, в этом же году был подписан Договор о таджикско-узбекской госгранице. Переговоры по спорным участкам фактически были приостановлены с 2009 года. Попытка их возобновить была предпринята на прошедшей в апреле 2015 года в городе Худжанде, что на севере Таджикистана, первой за годы независимости встрече начальников генеральных штабов Пограничных войск Узбекистана и Таджикистана.