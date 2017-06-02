Администрация Трампа просит суд восстановить действие миграционного указа

Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд немедленно восстановить временный запрет на въезд в Соединенные Штаты людям, прибывающим из шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Просьбу администрация аргументировала соображениями безопасности.

Министерство юстиции США подало экстренные заявления в Верховный суд 1 июня, утверждая, что апелляционный суд в Вирджинии допустил несколько ошибок при вынесении решения против распоряжения Трампа. Для одобрения запроса из администрации нужно согласие по меньшей мере пяти из девяти судей Верховного суда.

Судьи апелляционного суда в Вирджинии в прошлом месяце 10 голосами против трех отклонили миграционный указ Трампа. Указ от 6 марта, исполнение которого временно приостановлено судом США, предусматривает запрет на въезд в США всех беженцев, а также прибывающих из Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.