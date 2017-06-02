Назарбаев встретился с вице-премьером Турции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с заместителем премьера Турции Тугрулом Тюркешем, сообщает официальная пресса в пятницу. В ходе встречи с Тюркешем Назарбаев, как сообщается, назвал Турцию «одной из близких и братских Казахстану стран».

– За 25 лет с момента обретения Казахстаном независимости наблюдается рост и развитие наших взаимоотношений во всех направлениях, – приводит слова Назарбаева его пресс-служба.

Встреча, подробности которой в сообщении пресс-службы не приводятся, состоялась на фоне подготовки к проведению международной выставки EXPO-2017 в Астане. Тюркеш, сообщает Акорда, в свою очередь, поблагодарил Назарбаева за прием и передал слова приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обе страны ранее провели конституционные реформы, затрагивающие роль президента, правительства и парламента.

После июльского путча в Турции работающий в Казахстане Международный фонд KATEV объявил о переименовании казахско-турецких лицеев (КТЛ). Согласно сообщению Фонда, казахско-турецкие лицеи с тех пор называются Образовательно-инновационными лицеями «Билим».