В мире осуждают решение Трампа выйти из Парижского соглашения

Союзники и соперники США осудили решение президента Дональда Трампа покинуть Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, и отвергли его предложение по пересмотру условий соглашения.

«Мы твердо убеждены в том, что соглашение не может быть пересмотрено», – заявили в совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Италии, добавив, что решение Трампа является «прискорбным». Европейские лидеры призвали мир «ускорить действия по борьбе с изменением климата».

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом вечером 1 июня сообщил об отказе пересматривать соглашение, сказав, что обеим странам придется ограничивать совместные усилия по будущим проектам, не связанным с проблемой изменения климата, заявили французские официальные лица. «По климату нет плана Б, потому что нет планеты Б. Мы не будем рассматривать менее амбициозное соглашение. Нет», – сказал Макрон в телевизионном обращении после этого разговора.

Китай назвал выход США из соглашений «глобальной неудачей», сообщило государственное информационное агентства Xinhua.

Россия заявила, что она «уважает» решение Трампа, но не станет рассматривать отказ от Парижского соглашения.