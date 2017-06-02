После теракта в Кабуле Германия приостановила депортацию афганцев

Германия временно приостановила депортацию в Афганистан просителей убежища, чьи запросы были отвергнуты, после масштабного теракта в Кабуле. Канцлер Германии Ангела Меркель 1 июня заявила, что процесс не возобновится до тех пор, пока министерство иностранных дел не завершит анализ текущей ситуации в Афганистане и не заработает немецкое посольство в этой стране. По словам Меркель, это произойдет не раньше июля.

В результате взрыва заминированного грузовика 31 мая погибло не менее 90 человек, более 400 пострадали. Теракт произошел в дипломатическом районе, зданию немецкого посольства был нанесен серьезный ущерб. После теракта Германия отменила вылет самолета, который должен был доставить депортированных в Кабул. Как заявила канцлер, мораторий не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, тех, кого власти считают угрозой Германии, и тех, кто отказывается пройти формальную идентификацию.

Программа, по которой афганцы, чьи прошения были отвергнуты, возвращаются на родину добровольно, будет продолжена. В прошлом большей части граждан Афганистана, которым было отказано в предоставлении убежища, позволялось остаться в Германии из-за нестабильной ситуации в их стране. Год назад Берлин признал отдельные регионы Афганистана безопасными для возращения.