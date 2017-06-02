Обманутый вкладчик «Ахмадбая» уверяет, что не является мошенником

В редакцию «Озодлика» обратился житель Ташкента Отабек Мамирбеков, обвиняемый правоохранительными органами Узбекистана в совершении мошенничества. Молодой мужчина признался, что вначале вложил свои деньги, а позже деньги своих знакомых в финансовую пирамиду чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева, известного в народе под именем «Ахмадбай». Сейчас он утверждает, что местные интернет-издания публикуют о нем клеветнические материалы. Отабек, который не скрывает, что передавал «Ахмадбаю» деньги и автомобили чужих людей, признается, что оказался жертвой мошеннических операций.

Местные СМИ в Узбекистане со ссылкой на ГУВД города Ташкента сообщили о задержании «мошенника, который обманным путем забрал 53 автомобиля у их владельцев, а затем продал их другим лицам».

Позже житель Ташкента Отабек Мамирбеков, которого местные СМИ прозвали мошенником, связался с редакцией «Озодлика», и заявил, что после разоблачения финансовой пирамиды чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева, известного в народе как «Ахмадбай», он сам явился в отделение милиции, где полностью признал свою вину:

– Местные СМИ распространили лживую информацию. После того, как «Ахмадбая» посадили, я сам явился в отделение милиции. Я на все сто процентов признаю свою вину. Я брал у людей деньги и машины, а затем от своего имени отдавал их «Ахмадбаю». Я признаю свою вину и не отказываюсь от содеянного, – говорит нашему радио Отабек Мамирбеков.

По его словам, он вложил в пирамиду «Ахмадбая» собственные 140 тысяч долларов, а также более 200 тысяч долларов и автомобили, принадлежавшие другим 53 лицам:

– Я не растратил деньги этих людей. Даже во время следствия документально все доказал. Я отдал все деньги и машины «Ахмадбаю», все это было задокументировано. Кто-то дал мне 3 тысячи долларов, еще кто-то – 4 тысячи долларов, другие отдали свои автомобили. Все эти люди отдававали мне деньги и машины по собственной воле. Все они либо мои знакомые, либо знакомые моих знакомых, – говорит «Озодлику» Отабек Мамирбеков.

Собеседник, заявивший о том, что не был близко знаком с «Ахмадбаем», признался, что, вкладывая деньги и автомобили в финпирамиду чиназского предпринимателя, хотел заработать немного денег:

– «Ахмадбай» не является ни моим знакомым, ни моим родственником. Я целую неделю наводил о нем справки. Поверил ему, увидев, сотрудники милиции охраняют его дом. Вначале я отнес ему свои деньги, потом деньги своих знакомых. Все это произошло из-за моей жадности, я ошибся. Все это произошло в 2016 году, сейчас я сильно жалею о содеянном, – сказал нашему радио житель Ташкента Отабек Мамирбеков, вложивший в финпирамиду «Ахмадбая» крупную сумму денег.

Вместе с тем он пообещал, что, если не будет осужден, то заработает и вернет всем своим знакомым деньги, которые он вложил в финпирамиду чиназского предпринимателя:

– Я говорю людям, дайте мне время, я заработаю и верну вам все деньги. Какая будет польза от того, что меня посадят? С помощью друзей я планирую за 2-3 года вернуть всем долги. Сейчас у меня нет ни копейки. Я продал свой дом, остальные вещи, сейчас с тремя детьми живу в арендованном жилье. Уже год нахожусь под следствием. Кто-то относится к моему положению с пониманием, а кто-то говорит, что все равно посадит меня, – сказал нашему репортеру Отабек Мамирбеков.

Еще один житель Ташкента Шарофиддин-ака, который отдал Отабеку Мамирбекову свой автомобиль марки Chevrolet Captiva, считает, что обманутого вкладчика Отабека Мамирбекова не стоит сажать в тюрьму:

– Я отдал Отабеку свой автомобиль Chevrolet Captiva по собственной воле. Дай бог, если этот парень будет жив и здоров, то он вернет всем вложенные в финпирамиду «Ахмадбая» деньги и автомобили. Вина этого парня заключается в том, что он хотел очень быстро заработать большие деньги. Я верю, что он заработает эти деньги, но проблема в том, что он всю жизнь будет в долгах, – сказал собеседник.

Правоохранительные органы Узбекистана возбудили в отношении Отабека Мамирбекова уголовное дело по статье 168-1 («Мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием») УК республики.

По его словам, он признает всю вину, поэтому не стал прибегать к услугам адвоката. Следовали отпустили Отабека Мамирбекова под подписку о невыезде из города.

Непредставившийся сотрудник РОВД Сергелийского района Ташкента, который ведет следствие по делу Мамирбекова, заявил репортеру «Озодлика», что не может комментировать по телефону данное уголовное дело.

Напомним, что предприниматель из Чиназского района Ташкентской области Ахмад Турсунбаев, известный в народе как «Ахмадбай», был задержан правоохранительными органами Узбекистана 15 июня 2016 года.

Против него выдвинуты обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: 165 («Вымогательство»), 168 («Мошенничество») и 170 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия»), 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») и 178 («Сокрытие иностранной валюты»).

В сентябре прошлого года спецгруппа Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана провела обыск в доме казначея Ахмада Турсунбаева по имени Иззат. Тогда источник «Озодлика» в правоохранительных органах сообщил, что деньги и драгоценности были спрятаны в специальном бункере глубиной 4 метра во дворе частного дома казначея «Ахмадбая».

Когда состоится суд по делу чиназского предпринимателя Ахмада Турсунбаева, «Озодлику» пока не ивзестно.