«Бесстрашные» бьют тревогу: в Ташобласти зафиксированы случаи смерти девочек-подростков

В мае этого года в городе Бекабаде и в Бекабадском районе Ташкентской области были зафиксированы два смертных случая девочек-подростков, учащихся колледжей вторых курсов. Об этом сообщили активисты группы «Бесстрашные» – журналист Малохат Эшонкулова и правозащитница Елена Урлаева.

1 июня – в Международный день защиты детей Малохат Эшанкулова и Елена Урлаева выехали на рейд по расследованию причин смерти детей в указанные районы.

Как сообщили журналистам активистки группы «Бесстрашные», они смогли встретиться с жителями указанных районов, а также побеседовать с учащимися колледжей, преподавателями и родственниками одной из умерших девочек.

Однако им не удалось узнать подробной информации о причинах смерти девочек.

По данным группы «Бесстрашные», примерно 5 мая 2017 года, у чайханы в центре города Бекабад был найден изрезанный труп девочки, которая училась на втором курсе колледжа. Труп был завернут в целлофановый мешок, сообщили они.

Малохат Эшонкулова и Елена Урлаева сообщили журналистам, что на расследование этого убийства приехала комиссия из Ташкента, которая сняла с должности хокима города Бекабада Мамасобира Бухарбаева, начальника милиции и начальника уголовного розыска в связи с этим убийством.

Также в мае этого года девочка-подросток по имени Кибирьё, которая училась на втором курсе многопрофильного колледжа в городе Зафар Бекабадского района, покончила жизнь самоубийством.

Малохат Эшонкулова беседовала с директором этого колледжа Муборак

Мавлоновой, которая сказала активистке, что Кибирьё училась отлично, была воспитанной девочкой. Ее родители предприниматели и не испытывали материальной нужды, говорит Эшонкулова.

Она добавила, что у нее имеется аудиозапись этой беседы.

По данным смертным случаям девочек-подростков активисты группы

«Бесстрашные» намерены подать запросы в правоохранительные органы для более детальной информации.

По данным «Бесстрашных», в 2016 году в Букинском районе, который

граничит с Бекабадским районом Ташобласти, были зафиксированы случаи самоубийства девочек-подростков, которые учились в школе №20.

Однако по запросам самоубийств правозащитники не получили ответов.

«Озодлик» уже писал о том, что в последние годы в Узбекистане участились случаи самоубийств среди подростков.

21 декабря 2015 года студентка 3-го курса Медицинского колледжа в Чиланзарском районе города Ташкента Севара Облокулова была найдена повешенной на лестничной решетке на втором этажа своего дома.

В середине октября того же года учащийся 3-го курса академического лицея в Элликкальинском районе Каракалпакстана Мансур Матякубов повесился на дереве, растущем вблизи хлопкового поля.

31 июля 2016 года в селе «Аювча» в Пайарыкском районе Самаркандской области 17-летняя девушка повесилась в коровнике своего дома после сексуального домогательства со стороны 63-летнего соседа.

В мае 2015 года в Каттакурганском районе Самаркандской области ученица 7-класса средней школы №93 также покончила жизнь самоубийством.

11 апреля прошлого года в школе №5 в городе Джизаке ученица 7-класса совершила суицид. Источники «Озодлика» говорили, что 14-летняя девочка наложила на себя руки после унижений со стороны школьного учителя.