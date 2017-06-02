Шавкат Мирзияев открыл свой сайт
Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев открыл свой сайт по адресу president.uz. На страницах сайта главы государства собраны материалы о его государственных визитах, указы и речи президента, а также фотогалерея.
Также на сайте президента Узбекистана приведена его полная биография.
Кроме того, на сайте Шавката Мирзияева указан адрес электронной почты, по которому можно отправить обращение в адрес президента.
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