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Шавкат Мирзияев открыл свой сайт

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев открыл свой сайт по адресу president.uz. На страницах сайта главы государства собраны материалы о его государственных визитах, указы и речи президента, а также фотогалерея.

Также на сайте президента Узбекистана приведена его полная биография.

Кроме того, на сайте Шавката Мирзияева указан адрес электронной почты, по которому можно отправить обращение в адрес президента.

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