Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев открыл свой сайт по адресу president.uz. На страницах сайта главы государства собраны материалы о его государственных визитах, указы и речи президента, а также фотогалерея.

Также на сайте президента Узбекистана приведена его полная биография.

Кроме того, на сайте Шавката Мирзияева указан адрес электронной почты, по которому можно отправить обращение в адрес президента.