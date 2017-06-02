В Таджикистане амнистирован племянник «мятежного» генерала

Алишер Назаров, 29-летний племянник «мятежного» генерала Абдухалима Назарзода, вышел на свободу, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода). Он был арестован после событий сентября 2015 года наряду с другими родными и близкими экс-замминистра обороны Таджикистана, которого власти страны обвиняют в организации вооруженного мятежа.

Алишер Назаров был осужден на 3,5 года по статье 347 («Несообщение о преступлении или его укрывательство») Уголовного кодекса Таджикистана в декабре 2015 года. Его обвинили и в посредничестве при передаче взятки «мятежному» генералу Абдухалиму Назарзода.

В беседе с «Озоди» 1 июня Алишер Назаров сообщил, что «отсидел» половину срока и был освобожден по амнистии.

Алишера подозревали в контактах с генералом Абдухалимом Назарзода, но в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что все телефонные разговоры дяди и племянника состоялись по другому поводу.

Алишер – сын Абдурахима Назарова, одного из шести братьев генерала Абдухалима Назарзода. Абдурахим Назаров был убит в ходе спецоперации в Рамитском ущелье. Власти говорят, что он призвал брата сдаться и был убит сторонниками «мятежного» генерала.

Утром 4 сентября 2015 года было совершено нападение на отдел внутренних дел города Вахдат и на милицейский пост, расположенный недалеко от душанбинского аэропорта. В тот же день таджикские власти обвинили в этих нападениях заместителя министра обороны Таджикистана, генерал-майора Абдухалима Назарзода и сообщили, что его группировка, образованная из числа бывших бойцов оппозиции, готовилась к вооруженному мятежу.

Абдухалим Назарзода и его сторонники скрылись в Рамитском ущелье, приблизительно в 50-ти километрах восточнее Душанбе. Спецоперация правительственных сил против сторонников «мятежного» генерала продолжалась 12 дней и завершилась гибелью Абдухалима Назарзода.

По официальным данным, в ходе спецоперации были убиты 14 сотрудников правоохранительных органов и около 30 «мятежников».

Вслед за этим власти обвинили Партию исламского возрождения Таджикистана в руководстве этой попытки мятежа. Решением Верховного суда Таджикистана деятельность ПИВТ была официально запрещена, партию признали «террористической организацией».