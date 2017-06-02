Дональд Трамп отложил принятие решения о посольстве США в Израиле

Президент США Дональд Трамп временно отложил решение о переводе американского посольства в Иерусалим. В ближайшие шесть месяцев посольство продолжит работать в Тель-Авиве. По словам Трампа, он рассматривает вопрос, выполнять ли свое обещание, данное во время президентской избирательной кампании.

В четверг, 1 июня, истек очередной полугодовой срок для принятия решения о переводе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим или сохранении нынешнего положения. Израильтяне считают Иерусалим своей столицей, но палестинцы настаивают, что в восточной части Иерусалима должна быть размещена столица будущего Палестинского государства.

Соединенные Штаты выступают за переговоры между палестинцами и израильтянами о статусе Иерусалима.