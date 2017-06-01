В Чечне потребовали заблокировать доступ к карикатурам Charlie Hebdo

Прокуратура Чечни потребовала заблокировать доступ к опубликованным в Сети карикатурам из французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему преследования геев в Чечне. В ведомстве считают, что рисунки оскорбляют религиозные чувства верующих и могут привести к разжиганию розни.

Иск подан в Ленинский районный суд Грозного, пишет сайт «Кавказский узел». По его сведениям, прокуратура не уточняет, какой именно ресурс она требует заблокировать за публикацию карикатур.

Ранее Charlie Hebdo посвятил серию карикатур теме преследования геев в Чечне. Персонажем одной из них стал глава Чечни Рамзан Кадыров.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне российская «Новая газета» писала в апреле. Власти республики обвинили журналистов в клевете.

В январе 2015 года в Париже в результате стрельбы в редакции Charlie Hebdo погибли 12 человек. Совершившие нападение исламисты заявили, что атака на журнал была местью за карикатуры на пророка Мухаммеда. Упоминался журнал и в деле об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. В ходе допроса обвиняемый в преступлении бывший боец батальона «Север» МВД Чечни Заур Дадаев назвал причиной убийства поддержку Немцовым опубликованной Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.