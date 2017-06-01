Заместитель спикера нижней палаты парламента озвучил позицию Узбекистана по Рогуну

Узбекистан будет последовательно выступать за рациональное и справедливое использование трансграничных водотоков на основе норм международного права. Как передает Podrobno.uz, об этом в ходе заседания международного пресс-клуба заявил заместитель спикера нижней палаты парламента Узбекистана Борий Алиханов.

«Руководители Узбекистана и Казахстана по этому вопросу недавно изложили свою точку зрения. Это касается и Рогуна, и других гигантских гидротехнических сооружений, которые находятся в бассейне Аральского моря. Амударья и Сырдарья, а также другие реки входят в этот бассейн, это единая экосистема, которую необходимо тщательно беречь», – отметил он.

По словам Алиханова, сейчас идет подготовка специального документа – Конвенции по Аральскому морю, которая также будет направлена на рациональное и интегрированное использования водных ресурсов в регионе на условиях норм международного права.

Напомним, ранее узбекские эксперты не раз высказывали свои опасения о экологических, техногенных и социально-экономических рисках, связанных с возведением Рогунской гидроэлектростанции на реке Вахш, являющейся притоком Амударьи.