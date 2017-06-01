Суд приговорил к 6 годам тюрьмы мусульманина, который заявил, что следователи угрожали изнасиловать его жену

В Ташкенте один из двенадцати подсудимых, которым было предъявлено обвинение в членстве в запрещенной в Узбекистане организации «Хизб-ут-Тахрир», упал в обморок во время судебного заседания. Во время суда подсудимый Хусниддин Ризаев заявил о том, что следователи оказывали на него психологическое давление, в частности, угрожали изнасиловать его жену. Однако судья не принял во внимание его заявление.

По словам руководителя базирующейся в Ташкенте Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова, в Ташкентском городском суде по уголовным делам завершилось судебное заседание по делу двенадцати граждан, которым были предъявлены обвинения по 159 («Посягательство на конституционный строй») и 244-2 («Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях») статьям Уголовного кодекса республики.

Икрамов говорит, что одинадцать из двенадцати подсудимых были признаны виновными в членстве в запрещенной в стране организации «Хизб-ут-Тахрир».

Шесть граждан были приговорены к 6 годам, еще пятеро – к пяти годам тюремного заключения, один из фигурантов дела был освобожден в зале суда.

Как говорит «Озодлику» Сурат Икрамов, который участвовал во всех стадиях судебного процесса, все подсудимые заявили в суде, что признались в якобы совершенных ими преступлениях из-за примененных к ним пыток и психологического давления. Один из подсудимых, рассказывая о пытках со стороны следователей, упал в обморок во время суда, говорит правозащитник:

– Подсудимый Хусниддин Ризаев открыто заявил в суде следующее: «Меня пытали и вынудили подписать все документы. Следователи заявили мне: «Если не возьмешь вину на себя, то мы разденем твою жену и будем насиловать ее у тебя на глазах». После этого я был вынужден подписать все бумаги». Кажется, что после этой речи он сильно переволновался, что упал в обморок прямо в зале суда. В зал суда вызвали «скорую». Однако судья не принял во внимание заявление подсудимого Ризаева, – говорит нашему радио правозащитник Сурат Икрамов.

Шахида Инагамова, мать Хусниддина Инагамова, одного из двенадцати подсудимых, приговоренного к шести годам тюрьмы, рассказала нашему репортеру, что во время суда ее сын заявил, что подвергся психологическому давлению в ходе предварительного следствия:

– В суде мой сын сказал, что во время следствия в подвале ГУВД города Ташкента его подвергли психологическому давлению и заставили подписать бумаги, где он частично признает свою вину. В конце суда сын сказал мне: «Мама, я ни в чем не виноват. Вы только не волнуйтесь, думая, что ваш сын совершил какое-то преступление». Я верю своему ребенку, он ни в чем не виноват. Но судья не принял это во внимание. Мы обжалуем этот приговор в Верховном суде, – сказала «Озодлику» мать Хусниддина Инагамова, приговоренного Ташкентским городским судом по уголовным делам к длительному тюремному заключению.

Шестеро из двенадцати подсудимых – Дильшод Камилов, Абдурашид Рашидов, Хусниддин Инагамов, Даврон Файзиев, Латип Юсупов и Хусниддин Ризаев получили по шесть лет колонии. Равшана Мирзаева, Собиржона Хасанова, Бахадыра Содикова, Афзалжона Уринова и Равшана Содикова суд приговорил к пяти годам тюрьмы каждого.

Один из подсудимых – Азимжон Уринов был освобожден в зале суда.

Напомним, что уголовное дело в отношении вышеперечисленных двенадцати граждан Узбекистана было возбуждено в 2016 году. Большинство этих парней являются уроженцами Ташкента. Они были задержаны правоохранительными органами спустя 1-2 дня после участия в гапе (еженедельные или ежемесячные мужские посиделки в чайхане или частном доме – Ред.), который проходил на одной из дач в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Как говорится в обвинительном заключении, копия которого оказалась в распоряжении редакции «Озодлика», «члены запрещенного в Узбекистане экстремистского течения Хизб-ут-Тахрир», будучи в сговоре, проводили собрания под видом «гапа», создали джамаат в Ташкенте, создав тем самым угрозу общественной безопасности, и открыто высказывали призывы к свержению действующего конституционного строя».