Верховный комиссар ООН поблагодарил Мирзияева за продвижение прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, посетивший Узбекистан с официальным визитом 10−12 мая, поблагодарил президента Шавката Мирзияева за «открытые и искренние дискуссии» во время встречи в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании главе государства Зейд Раад аль-Хусейн отметил: «Хотел бы поблагодарить Вас за Вашу личную приверженность и усилия по продвижению прав человека в Узбекистане, в частности принятию Стратегии действий на 2017−2021 годы, осуществлению судебно-правовых реформ, а также отмене процедуры выездных виз».

Зейд Раад аль-Хусейн стал первым Верховным комиссаром ООН по правам человека, посетившим Узбекистан. «Визит дал мне возможность понять сложности и вызовы при всесторонней реализации прав человека в Узбекистане и определить возможные области, в которых мое Управление может оказать дальнейшую поддержку властям, гражданскому обществу, национальному правозащитному учреждению и международному сообществу», – отметил Верховный комиссар.