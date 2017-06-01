Турецкие медиа показали видео, в котором угрожают мигранту туркмену

Видео, появившееся в турецких медиа, в котором мигранта из Туркменистана взяли в заложники и угрожали ему смертью за долг в 20 турецких лир (5.5 долларов США), вызвало реакцию в обществе. Происшествие стало одной из основных тем, обсуждавшихся в социальных сетях, одновременно вызвав и возмущение у участников дискуссии, и недоверие в достоверности произошедшего.

На видео человек, говоривший по турецки с акцентом, спрашивая у взятого в заложники в автомобиле молодого мигранта туркмена «как убить тебя?», с одной стороны угрожает ему, а с другой высмеивает его.

«Зачем ты приехал в мою страну?», – спрашивает он у заложника, который отвечает: «Заработать на хлеб, иначе бы не приехал». Заложник, который называет себя Худайберды, сообщает, что в его стране работы нет и просит его не убивать.

У него требуют 20 лир, но он отвечает, что не может их отдать, так как это все, что у него есть.

«Если я отдам их, что же мне тогда делать?», – вопрошает мальчик и слышит в ответ: «Если у тебя нет денег, пусть твой хозяин выкупит тебя».

После продолжительного диалога мальчик отдает деньги и видео прерывается.

Как рассказал Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода) туркмен из Афганистана Гулапбег, проживающий в Стамбуле в местечке Зейтинбурну, мальчик, взятый на видео в заложники, также из афганских туркмен, который приехал в Турцию на заработки из приграничного с Туркменистаном афганского региона Гаркын.

По некоторым данным, туркмены из Афганистана, многие из которых через Пакистан и Иран перебираются в Турцию, находятся в наиболее трудном положении даже среди иностранных мигрантов, находящихся в Турции в поисках заработка.

Согласно распоряжению правительства Пакистана, к концу 2016 года подавляющее большинство беженцев из Афганистана, было вынуждено покинуть страну.

«Мы туркмены, будучи не в состоянии прокормить себя, вынуждены перебираться через Иран в Туцию. В Стамбуле мы незаконно трудимся на любой работе, где придется», – рассказал беженец из Пакистана, беседовавший с репортером «Азатлыка» на условиях анонимности.

Вслед за появлением в СМИ Турции видео с вымогательством денег у мигранта-туркмена, в социальных медиа началась кампания по выяснению его личности и оказанию ему помощи. Среди участников дискуссии были и те, кто выразил готовность трудоустроить молодого человека и оказать ему материальную поддержку. Также, внимание привлек и юридический аспект ситуации, связанный с видео. Отмечалось, что насильственное удержание человека и вымогательство с угрозой лишения жизни предусматривает уголовное наказание.