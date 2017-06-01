Ведущая CNN лишена контракта за видео с отрезанной головой Трампа

Популярная американская ведущая юмористического шоу Кэти Гриффинлишена контракта с телекомпанией CNN за видео с изображением отрезанной головы президента США Дональда Трампа. Телекомпания CNN, которая назвала изображение «отвратительным и оскорбительным» после того, как Гриффин опубликовала видео во вторник, объявила в среду, что не пригласит ее в этом году на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года, откуда она с 2007 года ежегодно вела специальное шоу вместе с ведущим телекомпании Андерсоном Купером. Казино в штате Нью-Мексико также отменило выступление Гриффин, которое должно было состояться 22 июля.

Компания в штате Юта по производству туалетных принадлежностей также приостановила рекламную кампанию, в которой участвует Гриффин. По словам генерального директора компании Бобби Эдвардса, «Это было очень неуместно и противоречит основным ценностям, которые наша компания поддерживает». «Я настоящий сторонник свободы слова, но чувствую, что Кэти перешла грань», – добавил Эдвардс.

Реагируя на видео Гриффин Трамп написал в Twitter'е в среду утром, что ей «должно быть стыдно» за создание такого. «У моих детей, особенно у моего 11-летнего сына, Баррона, возникли проблемы. Больная!» Первая леди Мелания Трамп выступила с собственным заявлением: «Для матери, жены и человек, эта фотография очень тревожна. Когда вы рассматриваете некоторые из зверств, происходящих сегодня в мире, фотографии такого рода просто неправильны и заставляют задуматься о психическом здоровье человека, который это сделал».

Гриффин, комик, известная своим вызывающим юмористическим стилем, извинилась во вторник, признав, что краткое видео, которое она изначально описывала как «художественно-фарсовое заявление», над Верховным главнокомандующим получилось «слишком опасным» и не смешным.