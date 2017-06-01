Мирзияев своим указом утвердил Положение о порядке предоставления политубежища

Президент Шавкат Мирзияев своим Указом от 29.05.2017 года № УП–5060 утвердил Положение о порядке предоставления политического убежища в Республике Узбекистан, сообщает официальный сайт главы государства.

Политическое убежище в Узбекистане предоставляется лицам и членам их семей, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или постоянного местожительства за общественно-политическую деятельность, религиозные убеждения, расовую или национальную принадлежность или других случаев нарушений прав человека, предусмотренных нормами международного права.

Как уточняет Norma.uz, политическое убежище в Узбекистане не предоставляется, если лицо:

преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Узбекистане преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих основополагающим целям и принципам ООН;

привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению в Узбекистане обвинительный приговор суда;

прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование;

имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется;

представило заведомо ложные сведения;

не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну своего постоянного местожительства по экономическим, экологическим или социальным причинам, а также в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Для получения политубежища ищущему его лицу необходимо в течение7-ми дней после оформления временной прописки либо с момента возникновения обстоятельств, не позволяющих ему вернуться в страну своей гражданской принадлежности или постоянного местожительства, лично обратиться в территориальный ОВД по месту своего пребывания. При этом он должен подать письменное ходатайство на имя президента.

К ходатайству можно прилагать другие документы, имеющие отношение к данному вопросу. За рассмотрение ходатайства сбор не взимается.

На основании полученных документов заводится дело в 2-х экземплярах, которые передаются в МВД Узбекистана. На период рассмотрения ходатайства обратившемуся выдается справка по утвержденной форме. При ее оформлении принимаются отпечатки пальцев рук и цифровое фото ходатайствующего для включения в биометрическую базу данных иностранных граждан и лиц без гражданства (предложения по ее формированию будут внесены в 2-месячный срок).

Общий срок рассмотрения документов в МВД, МИД и СНБ не должен превышать 1-го года. В этот период ходатайствующее лицо не реже 2-х раз в месяц (с периодичностью 1 раз в 2 недели) должен отмечаться в территориальном ОВД.

Политическое убежище предоставляется указом президента Узбекистана, который вступает в силу со дня его подписания. После чего лицу, которому оно предоставлено и членам его семьи по месту обращения выдается свидетельство по утвержденной форме. На его основании оформляется вид на жительство сроком до 5-ти лет.

Лицо, которое получило политубежище в Узбекистане, утрачивает его в случаях:

добровольного возвращения в страну своей гражданской принадлежности или страну своего постоянного местожительства;

выезда на постоянное местожительство в третью страну;

добровольного отказа от политического убежища;

приобретения узбекского гражданства или гражданства другой страны.

Также его утрата может быть обоснована соображениями нацбезопасности, либо осуществлением деятельности, противоречащей основополагающим целям и принципам ООН, а также совершением преступлений, по которым в отношении получившего убежище лица имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда.