Фрукты, овощи, конфеты и компот: советы о питании в пост от исламских врачей и домохозяек

До 25 июня мусульмане всего мира держат пост: есть и пить в это время разрешено только после заката. Чем хозяйки кормят своих родных и близких в это время, и как советуют питаться верующим врачи в исламских странах? Специальный репортаж НВ из Таджикистана.

Пост Рамазон (именно так в Таджикистане называют Рамадан) сегодня соблюдают большинство жителей страны. Верующие мусульмане считают, что полный отказ от удовлетворения простых человеческих нужд дает им возможность продемонстрировать силу своей веры. Но остальные таджикистанцы уверены, что воздержание полезно не только для души, но и для здоровья.

«Держим пост. Это великий, священный месяц. Пост нужно держать во всем: это не только отказ от еды, а также отказ от сплетен и просмотра всяких нехороших вещей, от которых нужно держаться подальше», – говорит один из молодых жителей Душанбе.

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«Очень полезно. Чистим организм. В общем, всем полезен пост», – соглашается с ним еще один молодой мужчина.

«С погодой мы ничего не можем сделать. Но не так уж жарко сегодня. Нормальная погода. Мне очень хорошо», – рассказывает еще один житель таджикской столицы.

«Во время поста я себя очень хорошо чувствую. Пост это благо», – уверен еще один душанбинец.

Ежедневно пост в Рамазон длится 16 часов, от рассвета до заката. И, несмотря на 37-градусную жару, которая стоит в Душанбе, жители таджикской столицы на недомогания пока не жалуются. В прошлом году месяц Рамазон выдался гораздо более жарким. Но привыкшие к летнему зною таджикистанцы говорят, что именно сейчас – самая комфортная погода.

Таджикские медики регулярно публикуют свои рекомендации для тех мусульман, которые соблюдают пост. Они говорят, что людям с заболеваниями сердца как при посте, так и во время разговения, следует употреблять больше жидкости, стараться меньше находиться на солнце и вовремя принимать прописанные врачами лекарства.

«Категорического запрета на пост для людей с проблемами и заболеваниями сердечно-сосудистой системы нет. Но высокая температура воздуха в летний сезон и жара, могут привести к гиперкоагуляции, – предупреждает врач-кардиолог Азам Табаров. – А это одна из основных причин появления тромбоэмболии и коронаротромбозов. С другой стороны, пост приводит к потере веса и уменьшению количества холестерина в крови. А это полезно для людей страдающих сердечными заболеваниями, связанными с излишним весом».

Курбоной Ахророва ждет пятерых сыновей с семьями на Ифтар – разговение. Женщина говорит, что в пост очень важно правильно питаться. Из рациона следует полностью исключить жареную и жирную пищу, а вместо нее есть побольше свежих и сушеных фруктов, овощей, пить чай или домашний компот. Продукты стоит покупать понемногу каждый день, подчеркивает Курбоной, чтобы на столе всегда была свежая пища.

«Мы едим фрукты, они очищают организм, восстанавливают его. Конфеты едим. Они сладкие и хорошо влияют на работу мозга, придают сил и энергии, – рассказывает Курбоной. – Обязательно нужно есть сушенный абрикос, это полезно для сердца. Зеленый свежий чай тоже очищает и успокаивает».

Во время поста на рынках Таджикистана традиционно дорожают все продукты питания. Столичная мэрия пытается сдержать рост цен: специальное распоряжение обязывает руководство всех рынков организовать регулярные поставки и запасать впрок продукты первой необходимости: муку, масло, крупы, сахар и прочие товары. На время поста торговцев на главном душанбинском рынке освободили от арендной платы за места. Но несмотря на все эти меры, цены на товары, не относящиеся к основным, поднялись в среднем на 10-20%.

«Мы удерживаем доступные цены на 12 продуктов первой необходимости. Для этого были заключены договоры с фермерскими хозяйствами Хатлонской и Согдийской области, а также районов республиканского подчинения: напрямую, без перекупщиков мы поставляем эти продукты на рынки, – рассказывает Мастон Шарипов, заместитель директора рынка «Дехкон». – У входов на все рынки проходят ярмарки-продажи сельскохозяйственной продукции, где мы и продаем эти 12 видов продуктов питания по доступным ценам».

Пост завершится 24 июня праздником Иди Рамазон или Ид-аль-Фитр. В этот день мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда. После праздничной молитвы накрывают столы и приглашают гостей – все двери в дома традиционно открыты. Ну и конечно, ходят в гости сами. Когда пост окончен – есть что праздновать!